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После стрельбы в техаской школе нашли взрывчатку


Добавлено: 18 май 2018 в 23:34, Категория: Украина
После стрельбы в техаской школе нашли взрывчатку

Во время стрельбы в средней школе Санта-Фе в Техасе были убиты от восьми до десяти человек. Большинство погибших — школьники.

Кроме погибших, есть и пострадавшие, получившие огнестрельные ранения. При этом, как сообщили в пресс-службе шерифа техасского округа Харриса, их количество не называется.

По словам шерифа Эда Гонсалеса, в школе нашли «разные взрывные устройства». Сколько их, неизвестно. Полиция просит граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных находках в 911.

Также, по словам шерифа, удалось задержать еще одного стрелка. Сейчас выясняют мотивы нападения.


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В пережившей нападение техасской школе нашли взрывчатку
В калифорнийской школе предотвратили очередную стрельбу
Стрельба в школе города Италия, штат Техас
СМИ сообщили о стрельбе в техасской школе
Добавлено: 18 май 2018 в 23:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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