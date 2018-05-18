После стрельбы в техаской школе нашли взрывчатку

Во время стрельбы в средней школе Санта-Фе в Техасе были убиты от восьми до десяти человек. Большинство погибших — школьники.

Кроме погибших, есть и пострадавшие, получившие огнестрельные ранения. При этом, как сообщили в пресс-службе шерифа техасского округа Харриса, их количество не называется.

По словам шерифа Эда Гонсалеса, в школе нашли «разные взрывные устройства». Сколько их, неизвестно. Полиция просит граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных находках в 911.

Также, по словам шерифа, удалось задержать еще одного стрелка. Сейчас выясняют мотивы нападения.