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» » Последние кадры с «Мамаем» — комбат «Пятнашки» на позициях в авдеевской промке (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Последние кадры с «Мамаем» — комбат «Пятнашки» на позициях в авдеевской промке (ВИДЕО, ФОТО 18+)


Добавлено: 18 май 2018 в 13:21, Категория: Новости на сегодня
Последние кадры с «Мамаем» — комбат «Пятнашки» на позициях в авдеевской промке (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Утром 11 мая 2018 года, в День Республики, на позициях легендарного интернационального батальона «Пятнашка» в авдеевской промке побывала делегация Союза добровольцев Донбасса во главе с его руководителем — первым премьер-министром ДНР Александром Бородаем.

Тогда никто не мог даже представить, что интервью с командиром «Пятнашки» Олегом Мамиевым (позывной «Мамай») станет последней съемкой для легендарного полковника Армии ДНР.

Здесь же, на позициях в авдеевской промке, 17 мая в результате обстрела ВСУ «Мамай» получил ранения, несовместимые с жизнью.

Военкор Семён Пегов на своём канале WarGonzo публикует фотографию того места, где комбат «Пятнашки» получил смертельное ранение в голову.

«Русская Весна» еще раз приносит свои соболезнования всем родным и близким погибшего героя и предлагает посмотреть репортаж агентства «ПолитНавигатор».


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Добавлено: 18 май 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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