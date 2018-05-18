Предательство - врожденное свойство российского интеллигента

Свойство вида

Эту часть начну с того, что историк Колонтаев напомнил мне о двух «прорабах перестройки», её идеологах и вождях, - лидерах так называемой «Межрегиональной депутатской группы», толкавшей во власть Ельцина. Этим прорабам в интеллигентности ни один интеллигент не откажет, но и они, и остальные интеллигенты как-то застенчиво забывают, что в СССР эти интеллигенты были видными кадровыми партийными бюрократами.

Они были элитой КПСС и, разумеется, холуями по сути своей.

Колонтаев напоминает, что первый из них, Ю. Афанасьев, родившийся в 1934 году, в 1957 окончил исторический факультет МГУ, был секретарём комитета комсомола курса, сталинским степендиатом, затем секретарём комсомольской организации Красноярской ГЭС, секретарём Красноярского обкома комсомола. В 1971 году, закончив аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию в которой клеймил взгляды французских буржуазных историков по проблемам истории Великой Октябрьской социалистической революции и предрекал скорое падение капиталистического строя во Франции. За эти заслуги стал доцентом кафедры всеобщей истории и проректором по учебной работе Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. С 1983 он (как и Бовин с Бурлацким) редактор отдела истории и член редколлегии в журнале «Коммунист». В 1986-1991 годах - ректор Московского государственного историко-архивного института. За всю свою жизнь ведра картошки не выкопал, табуретки не сколотил.

Разве можно, казалось бы, быть более преданным коммунизму, чем коммунист «с младых лет», и не коммунист «от станка», а такой, который до 56 лет только и делал, что сытно кормился собственно от коммунистического движения - от членских взносов тех же коммунистов «от станка»? Они его кормили. Но вот представился случай предать этих коммунистов «от станка», и интеллигент Афанасьев этот случай не упустил! И уже в 1990 году он выходит из КПСС со словами: . Это коммунисты «от станка» виноваты в преступлениях, а он - нет! Надо же, красава-интеллигент!

А вот Г. Попов, 1936 года рождения. Попов не только один из лидеров «Межрегиональной депутатской группы», но и считался одним из самых выдающихся учёных в области управления. Управления, Карл! ©.

Правда, в этой области он запомнился тем, что ещё депутатом, «.

Но на должности мэра - на должности реального управленца, а не болтуна, этот «теоретик управления» быстро показал свою тупую бездарность, - показал именно в той области, за болтовню о которой он получал деньги в СССР. Показал так, что это поняли даже такие, прости господи, «руководители», как Ельцин с Коржаковым. Ну и те его убрали с должности мэра Москвы. Это же не Воронеж какой-то, они ж тут, тут в Москве, жили. Как Ельцин мог терпеть во главе Москвы дебила? Вора - это понятно, но дебила??

Но до этого (в СССР) Попов был сначала секретарём комитета комсомола вообще всего МГУ, а в дальнейшем, помимо партийных должностей, он считался личным другом первого секретаря Московского горкома КПСС В. Гришина. Попов был не просто лакей-писатель, он организовывал получение научных званий невестке Гришина, а также внуку Хрущёва и дочерям академиков Аганбегяна и Шаталина, за что в СССР получал различные государственные премии и, кстати, дачу в виде 8-комнатного особняка площадью 222 квадратных метра. Коммунисты «от станка» в это время получали квартиры из расчёта 6 квадратных метра на члена семьи.

В своих «научных трудах» этот лакей-интеллигент шагу не мог ступить без мудрого и точного слова своих партийных руководителей, убеждая коммунистов «от станка», что ими руководят гении. Так, к примеру, в монографии Попова «Эффективное управление», неоднократно переиздававшейся в 1975–1986 годах, около трети текста - это цитаты из выступлений секретарей ЦК КПСС и из решений пленумов ЦК КПСС.

Но вот подвернулся случай предать, и интеллигент Попов не оплошал - в телепередаче «Добрый вечер Москва» уже 4 декабря 1990 года «первый демократический мэр Москвы» Попов, даже не покраснев, заявил: .

И вот этим дегенератам-коммунистам, типа Афанасьева и Попова, которые по видовому признаку, напомню, чистые интеллигенты, и в голову не приходило и не приходит, что именно они и были той «партией», в преступлениях которой они обвиняли коммунистов «от станка». Они были не только теми, кто врал рядовым коммунистам и народу, подобные попово-афанасьевы и были теми следователями НКВД и судьями, убивавшими «невинных людей во времена сталинского террора».

Для нормального человека поразительно такое беспринципное предательство!

А для российской интеллигенции предавать - это как дышать!

Провокатор

Вернёмся к Коржакову.

Коржаков, как истинный интеллигент, в 1971 году вступил в КПСС и, разумеется, был членом партбюро подразделения и членом комитета комсомола Девятого управления КГБ. Не простой был коммунистический перец. Но сегодня о своей коммунистической принадлежности он молчит и это понятно - к его заслугам в области предательства СССР и России, предательство коммунизма уже ничего не добавляет.

Зато Коржаков в книге сообщает и напоминает: Во!

Ну что же, давайте и мы поучимся на его опыте.

Прежде всего, зададимся вопросом - а не лжёт ли он (по привычке) и об этом своём «опыте» - об участии в заговорах? Может он эти заговоры выдумал, чтобы выставить себя эдаким героем, сопротивляющимся режиму Ельцина и Путина?

Скорее всего, не лжёт.

Ведь Коржаков признается в особо тяжких преступлениях, причём, по последнему ещё и срок давности не истёк. Надо ли ему так лгать?

Понятно, что Коржаков уверен в своей безнаказанности, но, повторю, надо ли ему, трусливому, часто боящемуся назвать фамилии участников событий, которым уже более 20 лет, ложное признание в совершении преступления?

Кроме того, хотя Коржаков и молчит о замене умершего Ельцина артистами (и даже отрицает это ввиду «неповторимости Ельцина»), однако угрожающе напоминает, что . То есть даёт понять, что он ещё не всё о скотном дворе Кремля рассказал, что есть у него и ещё занятные истории. В том числе, наверняка есть и документы, подтверждающие смерть Ельцина в 1996 году.

Итак, напомню, что в 1996 году, после помянутой смерти Ельцина и замены его двойниками, Коржакову дали пинок под его генеральский зад, и он в последний раз сверкнул лампасами, вылетая со скотного двора Кремля.

И дело даже не в том, что ему стало обидно, а в том, что в России, в глазах многих врагов фашистского режима (сначала фашиста Ельцина, а потом и фашиста Путина) Коржаков стал как бы естественным союзником, причём, богатым союзником (все же понимали, что он не мог не наворовать). И не может быть сомнений, что любые заговорщики в России стремились привлечь Коржакова в соучастники своих планов.

Поэтому я считаю, что утверждение Коржакова: «… - является правдой. А вот как, и в качестве кого, он участвовал, - это попробуем оценить по тому, что он рассказал, и о чём умолчал.

В книге Коржаков описывает своё участие во всех трёх помянутых заговорах, но я начну сразу со второго - с участия Коржакова в заговоре Льва Рохлина, на тот момент, генерал-лейтенанта, депутата и руководителя общественного движения в поддержку армии (ДПА).

Дам суть рассказа Коржакова об этом заговоре, сильно сократив разглагольствования о его собственном теоретическом героизме:

И далее Коржаков многословно, но убедительно пишет о том, что элементарно мог бы застрелить Ельцина, с изложением подробного плана этого покушения, само собой, не объяснив, почему он этот план так и не осуществил.

Но зато Коржаков (напомню, тоже генерал-лейтенант) выдал такие военные перлы, что хоть стой, хоть падай.

Автоматчики едут в Москву на прицепах к бронетранспортёрам и танкам?! Это, как говорится в Интернете: «Сука! До слёз!». Эти тележки к боевой технике мог придумать только лакей, а «правильному боевому генералу» Рохлину такое и в голову не могло бы прийти. Но мы же понимаем, что Коржакову надо было как-то показать не просто своё участие в заговоре, но и свою самоотверженность в виде трат своих денег, а такой «генерал», как он, понятное дело, ничего не смог придумать умнее тележек к танкам .

Читаешь это описание участия Коржакова в заговоре и не можешь понять. Хорошо, Рохлина не стало, но что тебе, Коржакову помешало даже не убить Ельцина с Чубайсом, а хотя бы возглавить заговор после смерти Рохлина? Каким было твоё участие в этом заговоре, кроме глупого балабольства? Ты же по всей книге хвастаешься, что при Ельцине фактически руководил страной, к примеру: . У тебя же опыт государственного управления намного превосходил опыт Рохлина. Кому же, как не тебе, надо было стать во главе заговора?

М-да…

Вот и вопрос, а зачем Коржаков вообще вспомнил о Рохлине - о деле, которое ничем не кончилось? И я не нашёл иного ответа, кроме того, что Коржаков написал о Рохлине, чтобы сообщить:

А я, всё же, попробую добавить.

Во-первых, больного сына супруги Рохлины родили вместе, и винить только мужа в болезни сына никакая мать не сможет. Это может только человек с умственным развитием лакея на службе убийц Рохлина. Во-вторых, нужно быть не просто лакеем, но окончательным дебилом, чтобы утверждать, что мать с больным сыном на руках убьёт отца, на содержании которого они с сыном находятся.

Это помимо того, что даже при беглом знакомстве с подробностями этого дела об убийстве Рохлина, видно, что жена не могла его убить и по сумме доказательств. Физически не могла!

Никак не друг Рохлина и не участник заговора Рохлина, активный сторонник Ельцина и либерал, министрпечати и массовой информации РСФСР, и министр печати и информации Российской Федерации, одновременно, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и «прочая, прочая, прочая» Михаил Полторанин в книге «Власть в тротиловом эквиваленте» пишет о Рохлине:

Информации Полторанина приходится верить - зачем ему врать? Он же не был в заговоре с Рохлиным, ему такая ложь ничего не давала. И он подтверждает то, что из подробностей убийства Рохлина и так понятно - его убивали «с изюминкой» - с обвинением в его убийстве его жены.

А вот почему Коржаков, «друг» Рохлина, тупо впаривает читателям версию убийства Рохлина , которая вызывает только возмущение любого мало-мальски умного человека? Зачем ему, «другу» Рохлина, так уж требуется обвинить в убийстве Рохлина жену Рохлина? Это вопрос?

Как бы то ни было, но подведём итог участия Коржакова во втором его заговоре. Для осуществления заговора Рохлина, Коржаков (с его слов) по своей инициативе взялся убить Ельцина. Но, как видите, был убит сам Рохлин. И после этого убийства Коржаков этот заговор покинул.

С чувством хорошо выполненного долга?

Об участии в третьем заговоре Коржаков сообщает (тоже даю с сокращением):

.

Тут вопрос, а сколько мозгов было у него с Ельциным, когда они взяли власть в России? Коржаков же в начале этой своей книги сообщает:

И что - эта экономическая дебильность помешала Ельцину (с Коржаковым) расстрелять Верховный Совет, в котором были «специалисты по кризисному управлению», помешала им установить в России свою фашистскую власть дебилов? Да и потом Коржаков 14 лет протирал штаны в Думе. И после всего этого пишет, что не имел практического опыта управления Россией?? Если уж он не имел опыта, то тогда кто его и мог иметь? О каких специалистах по кризисному управлению, Коржаков балаболит?

Нет, отмазка Коржакова от участия в заговоре Квачкова по идейным соображениям (вне зависимости от того, был этот заговор или нет) - хилая. И раз Квачков сидит, то Коржакова тем более обязаны осудить и посадить, поскольку Квачков не признался в заговоре, а Коржаков заканчивает главу о своём участии в заговоре словами:

Как видите, Коржаков обосновывает необходимость и фактически призывает к насильственному свержению существующей власти.

Вы чего там, в ФСБ, е…м щёлкаете? Берите Коржакова, сажайте!

Но не возьмут, и не посадят, поскольку всё написанное Коржаковым о «мятеже» Квачкова, написано с единственной целью, подтвердить шитую белыми нитками версию ФСБ об этом:

Таким образом, если мы подытожим участие Коржакова в третьем заговоре, то получится, что Квачков привлекал Коржакова для того, чтобы посадить всяких там «чубайсовцев и ельциноидов».

А сел сам Квачков.

Ну, а Коржаков покинул и этот заговор с чувством хорошо исполненного долга.

Как дышать

Ну и интересен первый заговор, в котором Коржаков участвовал.

Если «заговор Рохлина» закончился в 1998 году, «заговор Квачкова» - в 2010 году, то о первом заговоре Коржаков пишет (я дам всё):

Первое, что настораживает.

О Рохлине и Квачкове Коржаков лжёт, не стесняясь, а тут, о событиях, происходивших 22 года назад (срок давности давно минул), Коржаков вдруг застеснялся и не называет ни единой фамилии этих героев.

Почему?

Ответ один - уж сильно нагло Коржаков брешет. Кстати, и здесь к нему вопрос - ну умер вождь заговора, но ведь ты же хвастался, что на тебя даже пресса смотрела, как на второго руководителя России, почему же ты не возглавил заговор вместо умершего?

Ну и потом. Как мог этот неизвестный вождь заговора блистать в телевизоре при Путине (то есть, после 2000 года), если этот вождь умер в 1996 году? Когда Путин ещё портфель за Собчаком носил и только закончил четырёхлетний тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений - National Democratic Institute for International Affairs, NDI», - американской подрывной и шпионской организации, и Путина в России ещё никто, кроме криминала в Питере, не знал? Ведь Путин только в августе 1996 года устроился на работу в Москву носить портфель Бородина.

Коржаков, как видите, проболтался о времени этого заговора, но тогда получается, что вождь этого заговора не умер, а в период с 1996 по начало двухтысячных просто потерял возможность руководить своей организацией, то есть мог не умереть, а просто сесть в тюрягу.

Мне стало интересно, о ком Коржаков пишет? Я, в те годы главный редактор газеты «Дуэль», охотно пишущей о всех противниках Ельцина и Путина, к примеру, не могу вспомнить никого из известных деятелей, возглавлявших хоть какие-то организации, которые бы умерли или сели в тюрягу, и их организации в связи с этим прекратили деятельность. Получается, что это была до того законспирированная организация, что о ней вообще никто не знал? А была ли она?

И, повторю, никаких умерших руководителей организаций, да ещё и появляющихся на экранах, я в это время не помню, в вот севшие руководители были.

Если речь действительно идёт о 90-х годах, то вспоминается Игорь Губкин, осуждённый на 14 лет строгого режима за . Хотя его появление на телеэкране было, скорее всего, очень редким.

А вот второй вождь более вероятен, поскольку был более затребован телевидением и в начале власти Путина. Это Эдуард Лимонов. В 2001 году он получил от «суда» 4 года по обвинению в хранении оружия и за создание незаконных вооружённых формирований.

Ничего и никого более подходящего вспомнить не могу.

Но как бы то ни было, однако получается, что участие Коржакова и в том, скрываемом им заговоре, окончилось традиционно - и того вождя заговора не стало.

Есть наблюдение. Когда человек падает с 10 этажа и не разбивается, то это случайность, когда этот же человек второй раз падает с 10 этажа и не разбивается, то это совпадение, а если он же падает и в третий раз, и снова не разбивается, то это уже привычка.

Интеллигент Коржаков три раза «упал в заговоры по свержению режима». И это закончилось для остальных заговорщиков смертью или тюрьмой.

А Коржаков «как огурчик».

Тут, как говорится, «без комментариев».

***

На мой взгляд, предавать - это даже не привычка, это врождённое свойство российского интеллигента.

Ю.И. МУХИН