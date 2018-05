При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

В средней школе в Санта-Фе в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, восемь человек. Как сообщил CNN помощник директора Крис Ричардсон, стрелок уже арестован. Шериф округа сообщил в твиттере, что у стрелка был соучастник, его также задержали.

Очевидцы рассказали, что вооруженный человек вошел с дробовиком в класс искусств и начал стрелять. Одна из учащихся школы сообщила, что школьники были эвакуированы «немедленно» после того, как послышались выстрелы.

В Техасе неизвестный устроил стрельбу из дробовика и пистолета в школе. 8 человек погибли и еще несколько ранены. Преступника задержали. This is America pic.twitter.com/hapaNhU3vi

Несколькими часами ранее администрация местного школьного округа сообщила об инциденте. Сообщалось, что был введен запрет на вход и выход из здания школы.

School district says there are confirmed injuries in Santa Fe, Texas, shooting. Assistant principal says a suspect is in custody. https://t.co/pR2tk8u5Bo pic.twitter.com/lCpFV957Z4

