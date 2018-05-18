При вылете из Гаваны разбился пассажирский самолет

Пассажирский Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта столицы Кубы Гаваны. На борту находились более ста человек, передает агентство Prensa Latina.

Как сообщает CNN со ссылкой на кубинские государственные СМИ, в самолете находились 104 человека. Он направлялся в кубинский город Ольгин.

На месте крушения работают полиция и пожарные. Подъехали машины скорой помощи.

По словам очевидцев, в аэропорту Гаваны при крушении самолета был виден большой огненный шар. Затем от места крушения повалил дым.

Самолет принадлежал кубинской национальной авиакомпании Cubana de Aviacion.

Генконсульство России на Кубе выясняет, были ли в разбившемся самолете россияне. Об этом ТАСС заявил сотрудник дипломатической миссии.

Как сообщает France-Presse, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения. Он заявил о «большом числе» жертв крушения.