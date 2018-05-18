Приходько назначен первым замруководителя аппарата Правительства

Тема: Новое правительство России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем главы аппарата Правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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«Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев своим распоряжением назначил Приходько Сергея Эдуардовича первым заместителем руководителя аппарата Правительства РФ», — указывается в сообщении.

Ранее Приходько занимал должность вице-премьера — руководителя аппарата Правительства. На его место назначен Константин Чуйченко, до этого занимавший должность помощника президента и начальника контрольного управления в администрации главы государства.

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