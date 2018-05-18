Принц Гарри в сопровождении принца Уильяма удивил жителей Виндзора неожиданным выходом накануне свадьбы

Принц Уильям и принц Гарри

Все готово к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, которая состоится завтра в Виндзорском замке. Люди, желающие своими глазами увидеть торжество, уже начали занимать места у резиденции британских монархов. Каково же было их удивление сегодня, когда ворота замка незапланированно открылись и из-них вышли принц Уильям и принц Гарри.

Принц Гарри и принц Уильям

Жених и его шафер таким образом решили поприветствовать жителей и гостей Виндзора накануне свадьбы. Сыновья принца Чарльза и принцессы Дианы пожали руки некоторым людям в толпе и пообщались с собравшимися.

Гарри выглядел сдержанным и слегка нервничал, что можно понять, ведь завтра у него свадьба, — рассказала журналистам Элизабет Поррас, приехавшая на свадьбу из Сан-Франциско.

Принц Гарри

Сегодня стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю. Напомним, ее родной отец отказался это делать, поэтому его заменит принц Чарльз.

После свадебной церемонии в часовне Святого Георгия принц Гарри и Меган Маркл сядут в карету и отправятся на прогулку, чтобы поприветствовать как можно больше желающих увидеть их в этот день.

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Принц Уильям