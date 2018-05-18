Путин и Меркель обсудили мировые проблемы

Президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также выход США из ядерной сделки с Ираном, передает RT.

Меркель также рассказала, что обсудила с Путиным свободу прессы.

«Я подчеркнула, что вопросы прессы имеют решающее значение в конкретных случаях. Я высказала просьбу еще раз рассмотреть их, также и вопросы свободы культуры», — заявила она (цитата РИА Новости).

Ранее российские власти закрыли въезд в страну немецкому журналисту Хайо Зеппельту. После шумихи в прессе ему разрешили приехать на ЧМ по футболу, однако СК России заявил, что намерен допросить журналиста по делу бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.