Путин и Меркель высказались по поводу ареста Вышинского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала поднять вопрос руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на встрече с президентом Петром Порошенко. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Liga.net.

В свою очередь, Путин назвал «беспрецедентной» ситуацию с арестом Вышинского.

«Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню», — сказал российский лидер.

Ранее Совет Европы выразил обеспокоенность задержанием Вышинского.

Фото: EPA