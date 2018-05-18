Путин пожелал Сергею Скрипалю здоровья

На пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин выразил надежду, что с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, выписавшимся из больницы в Солсбери, все будет благополучно.

«Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких минут. Слава богу, он поправился, выписался из больницы. Надеюсь, он будет жив, здоров и невредим», — цитирует его RT.

Путин напомнил, что Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании инцидента с отравляющим веществом «Новичок», и это предложение остается в силе. Однако, добавил президент, никакой ответной реакции пока нет.

Ранее сообщалось, что Скрипаля выписали из больницы.