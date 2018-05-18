Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля

Президент России Владимир Путин желает здоровья выписанному из больницы экс-разведчику Сергею Скрипалю. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

«Сегодня из СМИ я узнал о выписке господина Скрипаля. Дай Бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», – ответил Путин на вопрос о выписке экс-разведчика.

При этом президент РФ сомневается, что против Скрипаля действительно использовали боевое отравляющее вещество.

«Если бы… было использовано боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно и в течение нескольких секунд или минут. Слава Богу, он поправился, вышел из больницы, выписался и надеюсь, будет жив-здоров и невредим», – добавил Путин.

Он также сказал, что предложение России об участии в расследовании отравления Скрипаля остается в силе.

Ранее Путин назвал условия сохранения транзита газа через Украину.

Фото: Baltnews