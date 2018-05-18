Президент Владимир Путин утвердил состав нового правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Утверждены все представленные вице-премьеры и министры.

Первым вице-премьером стал министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьерами — Татьяна Голикова, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алеексей Гордеев, Максим Акимов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Министром обороны остался Сергей Шойгу, главой Минздрава — Вероника Скворцова, министром иностранных дел — Сергей Лавров, министром культуры — Владимир Мединский, главой Минпромторга Денис Мантуров, Минюста — Александр Коновалов.

Министром внутренних дел — Владимир Колокольцев, министром энергетики — Александр Новак, главой Минэкономразвития — Максим Орешкин, министром спорта — Павел Колобков.

Также посты сохранили министр финансов Антон Силуанов и министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назначен министром природных ресурсов и экологии.

Министр просвещения возглавила экс-глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Главой министерства науки и высшего образования стал руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Министерство по развитию Дальнего Востока возглавил экс-губернатор Амурской области Александр Козлов, министерство по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев.

Министром строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Константин Носков.

Главой МЧС стал бывший замдиректора ФСБ и экс-глава Калининградской области Евгений Зинчев.

Министром транспорта назначен Евгений Дитрих, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Путин отметил, что все представленные кандидатуры — «люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы».

«Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении», — добавил глава государства.