Россия впервые выиграла у Украины спор в рамках ВТО

Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования о ввозе из России удобрения аммиачная селитра. Пошлины, которые должны действовать до июля следующего года, были увеличены Украиной в 2017 году, и еще раз — в марте 2018 года, что и признано нарушением, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Решение ВТО будет обнародовано в ближайшее время, его текст уже подготовлен. Сразу после опубликования решение вступит в законную силу. От Украины потребуется ликвидировать нарушения, то есть провести новое антидемпинговое расследование.

Россия и Украина ждут от ВТО принятия еще одного решения: по делу об ограничении транзита украинских товаров через территорию РФ. Вынесение решения ожидается до конца 2018 года.