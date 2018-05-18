С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор

Украинский лидер Петр Порошенко жестко отреагировал на юмор чиновника Владислава Животченко. Президент отказался от извинений главы службы автодорог в Днепропетровской области.

Порошенко резко осадил Животченко, который пошутил о денежных средствах на строительство.

Президент задал вопрос чиновнику касательно того, сколько ведомству потребуется денег.

«А кто знает — сколько», — с юмором ответил глава автодора.

Порошенко был возмущен таким высказыванием. Чиновник пытался извиниться, но прощение так и не получил.

«Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю», — дерзко выразился Порошенко.

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