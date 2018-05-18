«Саратовские авиалинии» вновь начали продажу билетов

АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России, сообщается на сайте перевозчика. Продажа осуществляется обычным порядком, через сайт авиакомпании и агентства.

Авиакомпания решила сократить на 50% чартерную программу международных полетов с 1 июня по 30 июня 2018 года. Перевозчик сообщил, что сейчас в Росавиации рассматривается заявка АО «Саратовские авиалинии» о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Ответ будет получен не позднее 27 мая 2018 года.

«Саратовские авиалинии» также прокомментировали заявление руководителя Росавиации Сергея Извольского, ранее сообщившего, что компания не устранила замечания, сделанные в ходе проверок. Из-за того, что перевозчик не устраняет нарушения, «Саратовским авиалиниям» было запрещено продавать билеты после 30 мая. В компании заявили, что все недостатки были устранены, а отчеты об этом были приняты Росавиацией и ее подразделениями.