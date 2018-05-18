Эмоционально очень сложный разбор был для меня. Мне сложно меняться. Прислушиваться к кому-то, тк у меня очень много психологических проблем. Вы конечно можете сейчас забросать меня камнями, сказать что я совсем охренела. Но уверена, что есть те, кто сможет меня понять. Когда на меня нападают (пусть даже во благо), я сразу закрываюсь в своём коконе и начинаю обороняться. Надеюсь в ближайшее время всё изменится и жизнь заиграет другими красками!
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Новости » Шоу-бизнес » Саше Черно очень сложно меняться
Саше Черно очень сложно меняться
Добавлено: 18 май 2018 в 15:02, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 май 2018 в 15:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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