Саше Черно очень сложно меняться

Эмоционально очень сложный разбор был для меня. Мне сложно меняться. Прислушиваться к кому-то, тк у меня очень много психологических проблем. Вы конечно можете сейчас забросать меня камнями, сказать что я совсем охренела. Но уверена, что есть те, кто сможет меня понять. Когда на меня нападают (пусть даже во благо), я сразу закрываюсь в своём коконе и начинаю обороняться. Надеюсь в ближайшее время всё изменится и жизнь заиграет другими красками!