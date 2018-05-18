Саудовская Аравия и ОАЭ обсудят с Россией ситуацию на рынке нефти на полях Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ), сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в Twitter.

Читайте по теме

Цена нефти сорта Brent превысила 80 долларов за баррель

Он добавил, что по данному вопросу провёл ряд телефонных переговоров с зарубежными коллегами. Цены на нефть дорожают уже несколько дней подряд. Цена барреля вернулась к значениям 2014 года и составляет около 80$.

Большинство экспертов видят причины устойчивого роста нефтяных цен в «иранском факторе» — а именно выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Этот шаг, равно как и анонсированные США новые пошлины на импорт стали и алюминия, вызвали осуждение со стороны руководства Евросоюза и руководителей его ведущих стран.

ПМЭФ пройдёт 24-26 мая 2018 года. В ходе сессии ведущие экономисты, представители бизнеса и власти обсудят переход от внедрения цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы. В мероприятии будут участвовать руководители крупных системообразующих компаний РФ и мира, которые формируют основные векторы развития будущей экономики.

Яндекс.Дзен

СМИ: британские следователи начали допрос Скрипаля

В Костромской области за убийство 8-летней девочки задержан её 54-летний сосед

Госдума освободила Голикову от должности главы Счётной палаты