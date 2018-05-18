Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию

Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится уже завтра. Еще недавно будущей жене принца пришлось давать официальное заявление об отказе отца приходить на свадьбу, а теперь и ее сестра появилась в новостных лентах. Произошло это, кстати, тоже из-за папарацци.



На свадьбу сестра Меган Саманта приглашена не была, ведь у актрисы с ней отношения не задались. Несмотря на это, ее также донимают папарацци. Девушка была госпитализирована с подозрением на сломанную лодыжку и перелом колена из-за одного происшествия. Произошла авария 16 мая, когда она ехала на авто со своим бойфрендом. Внезапно их обступила толпа папарацци, норовивших заполучить пикантный кадр. Один из них даже попытался взобраться на машину. Они были вынуждены маневрировать, из-за чего и произошло ДТП.

Ранее Саманта уже стала героиней новостей. У издания Us Weekly появилась информация от инсайдеров, которая гласит, что некие родственники Меган по линии отца, с которыми у нее не заладились отношения, собираются появится на свадьбе бывшей актрисы и принца Гарри. Речь идет о сводной сестре Маркл, племяннике Тайлере Дули (сыне сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего) и его матери Трейси. «Меган беспокоится о некоторых членах своей семьи. Она не разговаривала с ними годами… Она потеряла сон из-за родственников, которые обманули ее. Из-за них она больше всего переживала после помолвки,» – рассказал инсайдер.



Действительно, отношения со сводной сестрой у нее не выдались. Саманта Грант раннее заявляла, что намерена написать книгу под названием «Дневники сестры принцессы-выскочки» и публично ругала Меган на своей странице в Twitter. Сводная сестра, как и некоторые другие родственники, не оставила без внимания комментарий принца о знакомстве Маркл с королевской семьей. Гарри сказал, что у его возлюбленной теперь появилась семья, которой раньше никогда не было.

«Слава и Голливуд сильно повлияли на нее. Она почти прекратила со мной общаться. В жизни Меган не такая, какой кажется многим. В моей книге написана вся правда о ней. Думаю, после того как члены королевской семьи узнают, кто она на самом деле, они не захотят с ней общаться», — написала Саманта в преддверии выхода книги.

Впрочем, спустя год в телеинтервью она рассказала уже несколько иные вещи о сестре: «Она невероятно милая. Она сильная, прекрасно образованная, изящная, она занимается действительно важными делами. Британцы и весь мир будут потрясены, насколько она милая и добрая. Она сможет сделать многое как представительница королевской семьи. Мир будет удивлен», — сказала Саманта, выразив надежду все-таки попасть на свадьбу во дворце.