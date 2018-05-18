Сезонное обновление в ресторанах Москвы

Сезонные ягоды и фрукты, сморчки и первые весенние овощи, свежайшие морепродукты и лондонские хиты — этой весной рестораны приготовили для вас много интересного. FashionTime.ru — о сезонном обновлении в московских ресторанах. Будет вкусно!

обновленное меню в Tilda Food & Bar

Куриные крылья в стиле лоли попс с капустным айоли



Новые позиции в необистро Tilda Food & Bar (Сытинский тупик, д. 5) — еще один повод дойти до этого места. Запивайте их биодинамикой (много бокальных позиций).

Павел Казьмин добавил в меню много интересных позиций. Это и крудо из гребешков с манго и чили (650 руб.), и утиные сердечки с кукурузным пюре и вишней (320 руб.), и паштет из печени кролика с глазированной морковью (390 руб.), и утиные крокеты с щавелевым айоли (350 руб.), и овощной салат с фетой и песто из петрушки (560 руб.), и кукурузный суп с креветками и попкорном (390 руб.), и филе сибаса с корнем сельдерея и соусом бер блан (780 руб.), и курица в восточном стиле с цветной капустой, лимонным йогуртом и соусом чермула (620 руб.), и рамп-стейк с салатом фризе на гриле и арахисом (790 руб.), и орзо со сморчками и трюфельным маслом.

Абсолютные хиты: паштет из чечевицы с мисо (350 руб.) — веганское блюдо, которое оценят не только вегетарианцы; куриные крылья в стиле лоли попс с капустным айоли (420 руб.) — на фото.

Tilda Food & Bar — приятное место рядом с Патриками с интересными блюдами в меню и не менее интересной барной картой. Must visit!

Кстати, во время бранча (по выходным с 11:00 до 16:00) для гостей действует приятный бонус— бокал кавы или «Кровавой Мэри».

сезонное меню в Wine Happens

Мурманская треска с зелеными овощами и сморчками



Ресторан Wine Happens (Садовая-Кудринская ул., д. 32, стр. 1) во главе с Тимуром Абузяровым открылся в конце зимы, а сейчас гостям предлагают сезонные позиции. Новые блюда готовят с фермерской спаржей, сморчками, свежими овощами и ягодами. На выбор предлагают: Vegan poke с тофу (460 руб.), гаспачо из свеклы с рикоттой и малиной (450 руб.), запеченный батат с томатом и базиликом (490 руб.), спаржу на гриле с соусом сабайон (550 руб.), рикотту с сезонными овощами, малиной и орехами (490 руб.).

Любители рыбы оценят следующие позиции: крем-суп из спаржи с лососем (490 руб.), тунец на гриле с печеным перцем и соусом из кедрового ореха (890 руб.), мурманскую треску с зелеными овощами и сморчками (890 руб.). Мясное блюдо в сезонном меню только одно, зато какое — фланк-стейк с запеченной морковью и сморчками (1 050 руб.). На десерт гости смогут заказать панакоту с сорбетом из голубики и щавелевым граните (450 руб.).

Ну и конечно, в Wine Happens можно заглянуть на бранч!

Новый сет в Grand Cru

Корвина с фидеуа, маринованный фенхель и нотки шафрана



В ресторане Grand Cru (ул. Малая Бронная, д. 22) появился новый сет от Адриана Кетгласа. Сет состоит из 6 курсов:

Тартар из корнеплодов, маринованных в тропическом стиле с муссом из морепродуктов и креветками.Сливочный рис с шоколадом «Окумаре», утка и воздух из эвкалипта.Корвина с фидеуа, маринованный фенхель и нотки шафрана.Ломтик молочного ягненка с кремом из изюма, зеленый кускус и миндальная вуаль.Десерт «Мартина»: яблоки в сочетании с маком с сладкой молочной эспумой.Шоколад с личи, нотками суданской розы и лесным орехом.

Стоимость сета составляет 3 700 руб.; интересные продукты, необычные сочетания, отличная возможность приблизиться к Мишлену (ресторан Кетгласа на Майорке имеет одну звезду Мишлен). Лучшее в сете: рыба и шоколад с личи.

В Grand Cru данный сет можно заказать до конца июня.

Хиты Бубкера Белкхита в Villa Sumosan

Каре ягненка в ореховом фурикакэ



Теперь в ресторане Villa Sumosan (ул. Бурденко, д. 3) можно попробовать блюда от бренд-шефа международной сети Sumosan Бубкера Белкхита. В меню появились блюда из лондонского ресторана Sumosan (запеченные устрицы с фуа-гра и икрой морского ежа; приготовленный на робате чилийский сибас с ризотто; якитори тэрияки с хумусом из бобов эдамаме; каре ягненка в ореховом фурикакэ) и дубайского ресторана Sumosan (буррата с камчатским крабом и томатами).

Заказывайте сибас с ризотто и каре ягненка в ореховом фурикакэ (на фото) — не пожалеете.

весеннее меню в Pescatore

Ризотто с тыквой и креветками



В обновленном меню шеф-повар ресторана Pescatore (Берсеневская наб., д. 16, стр. 9) Мидо Мустафа добавил в меню следующие позиции: легкое карпаччо из дорадо (1 950 руб.), кенийскую фасоль в воздушной темпуре с азиатскими нотками (850 руб.), тальяттеле из кальмаров (1 360 руб.), ризотто с тыквой и креветками (1 200 руб.), ризотто с лангустинами (2 550 руб.). На десерт предлагают вкусный, но калорийный финиковый маффин (860 руб.).

Абсолютно беспроигрышная позиция в меню — ризотто с тыквой и креветками (на фото).