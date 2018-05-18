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» » «Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию

«Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию


Добавлено: 18 май 2018 в 07:06, Категория: Технологии
«Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию

В скором времени на Земле появится не поддающийся лечению грибок, который сможет убивать растения, животных и людей. Грибок начнёт поражать живые организмы, а времени для принятия мер почти не осталось, пишут в своём заключении учёные из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета.

Результаты исследования показали возможность грибка развиваться в условиях воздействия на него противогрибковыми препаратами. Учёные сравнили такой грибок с «супербактекрией», которая не поддаётся лечению антибиотиками. Причиной появления новых грибков является злоупотребление противогрибковыми препаратами, которые применяют и в медицине, и в сельском хозяйстве. Частое их использование позволяет грибку «выработать иммунитет» к препарату.

Учёные бьют тревогу, считая необходимым срочно разработать новые, более сильные препараты. По их данным, смертность от грибковых инфекций и болезней , вызванных грибком, намного выше показателей смертности от рака молочной железы, малярии и даже СПИДа.


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Добавлено: 18 май 2018 в 07:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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