«Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию

В скором времени на Земле появится не поддающийся лечению грибок, который сможет убивать растения, животных и людей. Грибок начнёт поражать живые организмы, а времени для принятия мер почти не осталось, пишут в своём заключении учёные из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета.

Результаты исследования показали возможность грибка развиваться в условиях воздействия на него противогрибковыми препаратами. Учёные сравнили такой грибок с «супербактекрией», которая не поддаётся лечению антибиотиками. Причиной появления новых грибков является злоупотребление противогрибковыми препаратами, которые применяют и в медицине, и в сельском хозяйстве. Частое их использование позволяет грибку «выработать иммунитет» к препарату.

Учёные бьют тревогу, считая необходимым срочно разработать новые, более сильные препараты. По их данным, смертность от грибковых инфекций и болезней , вызванных грибком, намного выше показателей смертности от рака молочной железы, малярии и даже СПИДа.