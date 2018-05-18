Шарапова: возвращение посева на турнирах является моей целью

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова после победы над Дарьей Гавриловой из Австралии на турнире в Риме заявила, что ее первостепенной задачей является возвращение права посева на соревнованиях WTA-тура, хотя она не считает это дополнительным преимуществом на корте.

Матч третьего круга на турнире в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов, между Шараповой и Гавриловой завершился победой россиянки со счетом 6:3, 6:4. В четвертьфинале соревнований Шарапова, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

В случае успешного выступления в Риме россиянка попадет в число сеяных на втором турнире серии Большого шлема в сезоне - Открытом чемпионате Франции, который стартует 27 мая.

"Мне нравится то, как я сражаюсь на корте. Это такое чувство, которое трудно выразить словами, но мне просто нравится то отношение к делу, с которым я играю. Очевидно, что моя цель в том, чтобы добиться права быть сеяной на турнирах. Но я не думаю, что это позволяет выигрывать матчи. Надо всегда быть готовой как к трудным первым раундам, так и к тяжелым последующим матчам", - приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.