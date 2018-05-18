Швейцария и Швеция завоевали путевки в полуфинал ЧМ по хоккею

Национальные сборные Швейцарии и Швеции завоевали путевки в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании

В четвертьфинале швейцарцы победили сборную Финляндии со счетом 3:2. Действующий чемпион мира, команда Швеции с таким же счетом обыграла Латвию, сообщает «Интерфакс».

Швейцария в полуфинале сыграет с Канадой, которая ранее взяла верх над Россией (5:4). Швеция — со сборной США, обыгравшей чехов (3:2) в четверьфинале.

Полуфиналы состоятся 19 мая. Финальный матч и матч за третье место — 20 мая.