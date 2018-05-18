СК РФ прекратил уголовное преследование математика Богатова

С математика Дмитрия Богатова сняты обвинения в призывах к террористической деятельности и причастности к организации беспорядков в столице, заявил адвокат Алексей Тепцов.

Следователь вынес соответствующее решение в связи с отсутствием состава преступления, передает ТАСС.

Защитник Богатова отметил, что уголовное дело пока открыто, правоохранители ведут расследование, ищут виновных.

Если Богатов захочет, то по законодательству России он имеет право продолжить отстаивать собственные интересы, ответил адвокат на вопрос о дальнейшей реабилитации математика и подаче нового иска в суд.