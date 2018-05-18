СК завел дело против редактора The Washington Examiner

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении редактора американского издания The Washington Examiner Хьюго Гурдона, сообщает пресс-служба ведомства.

Главреда обвиняют в пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за того, что он разместил на сайте издания статью Тома Рогана «Украине нужно взорвать путинский Крымский мост».

Ранее СК возбудил дело по той же статье в отношении самого Рогана.

«Если вы строите что-то на чужой территории без согласия владельцев земли, то у них есть право уничтожить результат вашего труда», — пояснил Роган в новой статье.

В МИД Украины журналисту пообещали помощь.