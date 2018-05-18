Следком РФ возбудил дело против журналистов из США, призывающих «взорвать Крымский мост»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против американского журналиста, предлагающего Украине «взорвать Крымский мост», а также против редактора издания Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, уголовное дело против автора хамской статьи «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» Тома Рогана было возбуждено вчера, а сегодня ведомство завело дело и в отношении редактора Уго Гурдона.

Ему ставится в вину тот факт, что он согласовал и разместил материал, в котором «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации».

Следственным комитетом РФ назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, начаты следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.