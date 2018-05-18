Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство

Рядовые министры подчиняются сразу вице-премьеру, премьеру и администрации президента, напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, в новом составе правительства слишком много вице-премьеров. Жириновский недоумевает, зачем Дальнему Востоку сразу два куратора, когда должен быть один начальник.

«Остальные — только дублируют функции», — считает лидер ЛДПР.

Владимир Вольфович добавил, что назначили 12 новых и 19 старых министров, когда фракции ЛДПР рассчитывала на 70-80 процентное обновление правительства.