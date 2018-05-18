Смартфон HTC U12+ — рендеры и полные спецификации

Известный инсайдер Эван Бласс в своём Twitter опубликовал новые данные о грядущем смартфоне HTC U12+. В частности, это высококачественные рендеры передней и задней панели смартфона в трёх цветах, а также полные спецификации новинки.Судя по рендерам, устройство получит тонкие боковые рамки, но при этом довольно толстые сверху и снизу. На задней панели разместились двойная камера с горизонтальным расположением объективов, вспышка и сканер отпечатка пальца под ними.Что касается спецификаций, то они вполне соответствуют флагманскому статусу. Новинка получит процессор Snapdragon 845 от Qualcomm, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной. Обещана также поддержка карт памяти MicroSD.Экран будет 6-дюймовым Quad HD+ (2880 x 1440) формата 18:9. Основная камера получит модули на 12 и 16 МП с поддержкой эффекта «боке», UltraPixel 4, HDR, AR-стикеров и так далее. Фронтальная камера будет также двойной: 8 + 8 МП с поддержкой распознавания лица и разблокировкой, HDR и различными селфи-режимами. Отдельно отметим функцию «Edge Sense 2», которая, по-видимому, добавит такие опции, как «Smart Rotate» и пользовательские жестыСмартфон получит Android Oreo на борту с обновлением до Android P. Ёмкость штатного аккумулятора составит 3500 мА*ч.