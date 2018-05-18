Соединенные Штаты опередили Россию по добыче нефти

В марте нынешнего года США оказались на первом месте в мире по объему добычи нефти, опередив при этом Россию.

По данным организации Совместная инициатива по нефтяной статистике США в марте добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки. При этом на втором месте оказалась Россия, которая в марте добывала 10,298 млн б/с. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн б/с.

Добыча нефти в России не изменилась по сравнению с февралем, в США — увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,28%.

Объем же экспорта нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении уменьшился на 1,8%, до 7,122 млн б/с, в США — увеличился на 3,7%, до 1,664 млн б/с. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает.