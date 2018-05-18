Союз биатлонистов России избрал нового президента

Союза биатлонистов России (СБР) объявил об избрании нового президента спортивного сообщества, которым стал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев.

Впервые в истории СБР голосование было тайным. Предыдущий руководитель СБР Александр Кравцов не стал выдвигать свою кандидатуру.

Тренер Александр Привалов назвал избрание Владимира Драчева на пост президента СБР лучшим выбором из возможных.

«Считаю, это правильный выбор. На этот пост нужен был жесткий человек, поскольку российский биатлон переживает не самые хорошие времена. Команда развалена, тренеры идут на поводу у спортсменов, надо наводить порядок. Кроме того важно, чтобы руководитель понимал биатлон, разбирался в методиках», — сообщил он РИА Новости.

Он подчеркнул, что в «отходе в сторону от методик» виновато как правление СБР, так и экспертный совет. Привалов выразил надежду, что Драчев будет прислушиваться к ветеранам спорта.