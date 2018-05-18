Союз журналистов Украины заявил о нежелании властей расследовать нападения на работников СМИ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что у украинских властей отсутствует желание расследовать нападения на сотрудников СМИ. Об этом он сказал в эфире проекта «Игра Z огнём» на телеканале ZIK.«Со времён «евромайдана» у нас есть сотни журналистов, которые были в крови. Но сегодня показательные дела относительно препятствования журналистской деятельности почему-то распадаются. Таким образом, это ответственность нынешних следователей и прокуроров», — отметил он.По его словам, комитет парламента по свободе слова поддержал предложение о проведении парламентских слушаний по физической безопасности и состоянию свободы слова в Украине, но на этом всё и закончилось, так как председатель Верховной рады Андрей Парубий до сих пор не поставил данную идею на голосование.«Для этого нет политической воли. Соответственно, ни Генеральная прокуратура, ни Нацполиция не отчитываются публично о том, как они защищают журналистов», — добавил Томиленко.