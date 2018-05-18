СРОЧНО: МиГ-31 загорелся в Пермском крае

Правый двигатель находившегося на взлётно-посадочной полосе самолета МиГ-31 загорелся в пятницу на аэродроме в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Восемнадцатого мая 2018 года около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», — говорится в сообщении.

По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.