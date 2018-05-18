Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Меган Маркл

Новость о том, что отец Меган Маркл не будет присутствовать на свадьбе дочери, взбудоражила поклонников британской королевской семьи. Ведь всего за пару дней до торжественной церемонии невеста осталась не только без одного из главных гостей, но и без того, кто должен был отвести ее к алтарю.

Гадать, кому же Меган доверит такое ответственное дело, долго не пришлось — сегодня Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление, в котором раскрыл всю интригу: к алтарю невесту поведет отец жениха, принц Чарльз.

Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Высочество Принца Уэльского сопровождать ее к алтарю часовни Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад, что сможет таким образом приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье,

— говорится в нем.

Что ж, кажется, главная проблема, несколько омрачившая подготовку к празднику, решена. Теперь паре остается только надеяться на то, что больше никаких неприятностей, которые, впрочем, на королевских свадьбах явление привычное, не случится.

Принц Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.