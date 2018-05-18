Суд рассмотрит очередную жалобу на блокировку Telegram в июне

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на решение о Telegram 14 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что заявители устранили недостатки ранее поданной жалобы, на которые указал суд.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение по иску Роскомнадзора о немедленной блокировке доступа к Telegram в России. Решение было продиктовано отказом мессенджера передать в ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram не увенчались успехом, однако несколько раз приводили к проблемам у пользователей сторонних ресурсов в России.