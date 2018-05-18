Суд вернул Насирову украинский паспорт

Шевченковский районный суд города Киева в ходе заседания 16 мая 2018 года принял решение вернуть экс-главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову паспорт гражданина Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook."Суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и продолжил процессуальные обязанности в полном объеме на 2 месяца. Вместе с тем, по ходатайству стороны защиты, которое было обосновано необходимостью обвиняемого устроиться на работу, суд постановил вернуть экс-председателю ГФС Украины паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.Как отмечается, 7 декабря 2017 года прокуроры САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта в отношении Насирова, который состоит из 774 страниц, пока зачитано 200 страниц.