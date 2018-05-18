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» » Табак отличился неожиданно полезными свойствами

Табак отличился неожиданно полезными свойствами


Добавлено: 18 май 2018 в 09:13, Категория: Технологии
Табак отличился неожиданно полезными свойствами

Австралийские учёные выявили невероятно полезные свойства декоративного табака. Одно из его веществ противостоит страшным заболеваниям.

Специалисты обнаружили, что у табака есть белок, делающий растение полезным в борьбе с инфекциями, в том числе вызванными стафилококком, вирусом Зика, ВИЧ и энцефалитными вирусами.

Так, пептид NaD1 уничтожает наружный грибковый слой клеток Candida albicans, который провоцирует тяжёлые болезни, а также нейтрализует опасные микроорганизмы. Такой механизм более удачлив в отличие от антибиотиков. Ведь многие бактерии уже к ним устойчивы.

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В 2014 году учёные таке определили, что NaD1 убивает раковые клетки.


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Табак позволит вылечить от рака и не убить здоровые клетки — ученые
Добавлено: 18 май 2018 в 09:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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