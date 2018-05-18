Табак отличился неожиданно полезными свойствами

Австралийские учёные выявили невероятно полезные свойства декоративного табака. Одно из его веществ противостоит страшным заболеваниям.

Специалисты обнаружили, что у табака есть белок, делающий растение полезным в борьбе с инфекциями, в том числе вызванными стафилококком, вирусом Зика, ВИЧ и энцефалитными вирусами.

Так, пептид NaD1 уничтожает наружный грибковый слой клеток Candida albicans, который провоцирует тяжёлые болезни, а также нейтрализует опасные микроорганизмы. Такой механизм более удачлив в отличие от антибиотиков. Ведь многие бактерии уже к ним устойчивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию

В 2014 году учёные таке определили, что NaD1 убивает раковые клетки.