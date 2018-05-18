Telegram обратился к военным разработкам для обхода блокировки

Одним из методов обхода блокировок является автоматическая смена IP-адресов. Способы, которые описывают такую идею, запатентованы в России в 2007-2009 годах Военной академией связи Минобороны РФ. Именно эти методы были реализованы в технологии Telegram, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники близкие к Минобороны.

Патенты на эти способы обхода блокировки прекратили действие в 2008 и 2011 годах за неуплату госпошлины.

Telegram использует различные способы реализации идеи «пакет в пакете» вместе с методом сквозного шифрования, заявил газете бывший гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев.

При этом бывший сотрудник Telegram и «ВКонтакте» Антон Розенберг заверил, что в мессенджере не использовали эти патенты. По его мнению, идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности».

Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России. В настоящее время Роскомнадзор так и не смог серьезно ограничить доступ к мессенджеру.