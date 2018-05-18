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Трамп: Евросоюз ужасно относится к США


Добавлено: 18 май 2018 в 00:48, Категория: Новости на сегодня
Трамп: Евросоюз ужасно относится к США

Соединенные Штаты по отношению к Европейскому союзу находятся в ужасном положении, а американские компании сталкиваются в Европе с барьерами.

В частности, Трампа попросили прокомментировать слова главы Европейского совета Дональда Туска о том, что с такими друзьями, как Соединенные Штаты Америки, и враги не нужны. В ответ президент США заявил, что может точно то же самое сказать про Европейский союз.

«ЕС ужасно относился к США в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас по отношению к Евросоюзу был торговый дефицит в размере 151 миллиарда долларов», - заявил Трамп.

Он отметил, что американские фермеры не могут поставлять свою продукцию в Европу, машины из США облагаются налогом, в то время, как в обратном направлении – из ФРГ в США, например – машины «идут потоком».

Также Трамп подчеркнул, что хорошо знаком с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и знает Главу Евросовета Дональда Туска и оба они ему нравятся, но оба они «очень жесткие». По словам президента США, Евросоюз, не считая Китая и нескольких других стран, относится к Америке так плохо, как это только возможно.


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Добавлено: 18 май 2018 в 00:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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