Трамп: Евросоюз ужасно относится к США

Соединенные Штаты по отношению к Европейскому союзу находятся в ужасном положении, а американские компании сталкиваются в Европе с барьерами.

В частности, Трампа попросили прокомментировать слова главы Европейского совета Дональда Туска о том, что с такими друзьями, как Соединенные Штаты Америки, и враги не нужны. В ответ президент США заявил, что может точно то же самое сказать про Европейский союз.

«ЕС ужасно относился к США в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас по отношению к Евросоюзу был торговый дефицит в размере 151 миллиарда долларов», - заявил Трамп.

Он отметил, что американские фермеры не могут поставлять свою продукцию в Европу, машины из США облагаются налогом, в то время, как в обратном направлении – из ФРГ в США, например – машины «идут потоком».

Также Трамп подчеркнул, что хорошо знаком с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и знает Главу Евросовета Дональда Туска и оба они ему нравятся, но оба они «очень жесткие». По словам президента США, Евросоюз, не считая Китая и нескольких других стран, относится к Америке так плохо, как это только возможно.