Трамп ответил Туску на слова, что «с такими друзьями и врагов не надо»

Американские компании могут испытывать трудности при торговле с Евросоюзом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова президента Евросовета Дональда Туска о том, что «с такими друзьями», как президент США, «и врагов не надо». Трамп ответил, что может сказать то же самое о ЕС.

«Европейский союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас по отношению к ЕС был торговый дефицит в размере $151 млрд», — сказал Трамп.

По словам президента, машины из Германии в Америку «идут потоком», при этом фермеры из США не могут поставлять в Европу свою продукцию, а американские машины облагаются налогом .

«Я очень хорошо знаю Жан-Клода, я очень хорошо знаю Дональда. Они мне оба нравятся, но они очень жесткие… Честно говоря, ЕС, не считая Китая и ряда других стран, относился к нам в плане торговли настолько плохо, насколько это возможно», — добавил Трамп.

Ранее Туск сказал, что «с такими друзьями», как Трамп, «и врагов не надо».

Фото: Al-Manar