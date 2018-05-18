Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Шквальный ветер и грозы оставили без электричества более шести тысяч жителей Рязанской и Ивановской областей, сообщают региональные управления МЧС.

Министерство энергетики сообщает, что из-за непогоды массовые аварийные отключения электроэнергии произошли в Рязанской области: без света остались 4,6 тысяч жителей. По данным МЧС, от неблагоприятных погодных условий пострадали жители Спасского и Сапожковского района Рязанской области.

Сильные порывы ветра также наблюдались в Ивановской области: на территории Ильинского района наблюдались нарушения в подаче электричества. МЧС сообщает, что под отключение попали полторы тысячи человек.