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Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях


Добавлено: 18 май 2018 в 22:42, Категория: Россия
Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Шквальный ветер и грозы оставили без электричества более шести тысяч жителей Рязанской и Ивановской областей, сообщают региональные управления МЧС.

Министерство энергетики сообщает, что из-за непогоды массовые аварийные отключения электроэнергии произошли в Рязанской области: без света остались 4,6 тысяч жителей. По данным МЧС, от неблагоприятных погодных условий пострадали жители Спасского и Сапожковского района Рязанской области.

Сильные порывы ветра также наблюдались в Ивановской области: на территории Ильинского района наблюдались нарушения в подаче электричества. МЧС сообщает, что под отключение попали полторы тысячи человек.


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Добавлено: 18 май 2018 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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