Украина всадила нож в спину Западу в борьбе с Россией (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому — после шумного задержания в Киеве и объявления подозреваемым в государственной измене — выбирают меру пресечения в Херсоне. Вышинского этапировали туда под конвоем, потому что там находится расследующая дело «украинская прокуратура Крыма».

По поводу задержания резко высказались: руководство МИА «Россия сегодня» (информационного партнера РИА Новости Украина) и МИД России. Мягко и сдержанно, с выражением «обеспокоенности» и призывами «соблюдать процедуры», но вынужденно отозвались даже ОБСЕ и Госдеп США.

Почему происходящее является глобальным скандалом: Вышинскому, по сути, вменяют участие в том, что в западном мире именуется «гибридной войной России».

Конкретно — по версии украинских спецслужб, Вышинский вел «подрывную информационную деятельность»: ездил в Крым и «готовил материалы, оправдывающие аннексию». Кроме того, он предположительно получил российскую госнаграду. А главное — состоял в «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Это только на первый взгляд тут нет ничего особенного. Да, битва с неуловимыми русскими «информационными войсками» в так называемых цивилизованных странах кипит уже который год. И да, накал этой битвы не стихает.

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Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

Однако есть большая и страшная разница. «Цивилизованные» — даже в их нынешнем лихорадочном состоянии — с виртуальной Россией бьются в основном в информационном же поле. То есть организуют вбросы и массовые пиар-акции, закидывают Россию и ее СМИ смелыми обвинениями и затрудняют им работу на своей территории. В экстремальных случаях — лишают лицензий.

А в данном случае — в безусловно прозападном и официально демократическом государстве публичная политическая позиция журналиста именуется изменой. И ему грозит от 12 до 15 лет вполне реальной тюрьмы.

По факту создается прецедент: на европейском континенте гражданин, ни на кого не шпионивший, а просто выполняющий свои профессиональные обязанности в медиапространстве, приравнивается к диверсанту. И за свои профессиональные действия отправляется за решетку.

Повторяем еще раз. Журналистская профессиональная деятельность, неприятная конкретному правящему режиму в Европе, объявляется предательством и тяжким преступлением. При этом журналисту, насколько известно, вменяется не нарушение конкретных пунктов законодательства, касающегося «о чем нельзя писать». А то, что его законная деятельность приносит (по мнению спецслужб) пользу России.

Просто представим себе на секунду, что бы произошло, если бы в рамках данного прецедента Россия совершила аналогичный шаг. Какой длинный список из сотрудников иностранных СМИ, «прозападных» отечественных медиаструктур и просто веселых блогеров можно было бы выстроить.

И какой дикий вопль до неба был бы поднят как внутри страны, так и за ее пределами, если бы российские правоохранители — даже без всяких арестов — начали бы в отношении этих граждан расследования.

Кандидатов в фигуранты, отметим, выше крыши. Многие (в отличие от Вышинского) официально работают на иностранные СМИ. Публично выступают в защиту стран, России открыто враждебных. И наград от иностранных государств у них достаточно. Количество таких «бойцов иностранных информационных легионов» исчисляется сотнями.

Тем не менее представить себе, что Российская Федерация начнет преследовать тех, кто ругает ее руководство, хвалит ее противников и сотрудничает с иностранными медиаструктурами, невозможно.

А невозможно это именно потому, что Россия есть государство полноценное, с цивилизованным взглядом на медиапространство. И еще Россия — полноценный, самостоятельный и потому ответственный субъект международной политики. И поэтому за политическую позицию и «информационную работу на иностранные государства» никого не сажает.

© Фото: страница Кирилла Вышинского в Facebook

Кирилл Вышинский

Это, конечно, не мешает специально обученным людям и структурам исправно вопить о преследовании в России критиков власти (сделали же мученика свободы из режиссера Серебренникова, сидящего под следствием за чисто экономические преступления).

Но Россия не сажает «агентов влияния» не потому, что боится воплей. Как показывает практика, России вообще не обязательно что-нибудь делать, чтобы ее обвиняли и даже пытались жестко покарать.

Россия не преследует «агентов влияния» потому, что прекрасно сознает опасность «информационного закукливания». У нас уже были в истории периоды, когда в публичном пространстве царила исключительно казенная точка зрения. В итоге это неизменно приводило к катастрофическим последствиям — в «единственно верное учение», боящееся критики и конкуренции, граждане просто перестают верить.

Опасность же «прецедента Вышинского» и разгрома РИА Новости Украина в том, что декларативно несамостоятельный режим, цепляющийся за Запад всеми конечностями, перевел информационную войну в пространство реальных репрессий.

То есть по мотивам западных медийных игр прозападное гособразование взяло и устроило настоящую охоту на ведьм. То есть Киев по-своему воспроизвел карго-культ, изобразив на своем уровне «борьбу с российским влиянием». И тем самым подставил всех своих патронов.

Поэтому западные структуры — в том числе отвечающие за «правовой арбитраж» — находятся в шоке и смятении.

Потому что, с одной стороны, киевская власть — это как бы «свои сукины дети». А с другой — она со своим дикарским простодушием разносит основы западного же глобального влияния и «мягкой силы».

Потому что в наш информационный век трудно притворяться моральными авторитетами и защитниками принципов свободы слова, когда ваши же собственные марионетки, которых вы непрерывно хвалите за прогресс демократии, хватают журналистов в духе карикатурных банановых диктатур XX века.

И как коллективный Запад из этой «ловушки от союзника» будет выкручиваться не совсем понятно.

Виктор Мараховский