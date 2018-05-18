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Украинская армия сообщила о взятии под контроль поселка в Донецкой области


Добавлено: 18 май 2018 в 11:35, Категория: Новости на сегодня
Украинская армия сообщила о взятии под контроль поселка в Донецкой области

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Южное в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр украинской Операции объединенных сил.

Сообщается, что в начале апреля сепаратисты активизировались в этом населенном пункте: дважды в неделю в количестве до мотострелкового взвода их вооруженные формирования прибывали в Южное «с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрации своего присутствия».

Также стало известно, что вечером 17 мая в районе промзоны Авдеевки погиб командир бригады «Пятнашка» Олег Мамиев.

«Только что на Промке погиб командир легендарной "Пятнашки" Олег Мамиев, позывной "Мамай"», — написал в Facebook писатель и доброволец самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин.

По его словам, Мамиев был убит из гранатомета АГС-17.

Тем временем в ДНР сообщают, что 17 мая на украинском минном поле под Авдеевкой подорвался автомобиль с военнослужащими НАТО, в результате три человека погибли, двое получили ранения.

«В ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — говорится в заявлении оперативного командования ДНР.


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Добавлено: 18 май 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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