Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Фильм украинского производства "Донбасс" получил престижную награду кинофестиваля в Каннах.Отмечается, что фильм был признан самым лучшим в рамках программы "Особый взгляд", существующей с 1976 года.В фильме показывается несколько эпизодов из жизни людей на оккупированной части Донбасса.По словам режиссера, он хотел поднять на международном уровне вопрос положения, в котором оказались мирные жители на оккупированной территории.Кроме того, еще один украинский фильм, а именно "Женщины на войне", получил награду за лучшую музыку.