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Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале


Добавлено: 18 май 2018 в 23:55, Категория: В мире
Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале
Фильм украинского производства "Донбасс" получил престижную награду кинофестиваля в Каннах.
Отмечается, что фильм был признан самым лучшим в рамках программы "Особый взгляд", существующей с 1976 года.

В фильме показывается несколько эпизодов из жизни людей на оккупированной части Донбасса.

По словам режиссера, он хотел поднять на международном уровне вопрос положения, в котором оказались мирные жители на оккупированной территории.
Кроме того, еще один украинский фильм, а именно "Женщины на войне", получил награду за лучшую музыку.

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Российский фильм получил награду на престижном международном кинофестивале
Добавлено: 18 май 2018 в 23:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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