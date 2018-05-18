Ущерб по делу бывшего замминистра культуры Пирумова превысил 800 млн рублей

Ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки Государственного Эрмитажа оценен в 860 млн рублей. Такую сумму неосвоенного аванса, как утверждает музей, не вернула компания «Мехстройтранс», которую контролировал руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, сообщает «Коммерсантъ».

Музей считает, что сумма аванса частично была выведена через другие компании группы «Роспан».

17 мая Никита Колесников и бывший замглавы министра культуры РФ Григорий Пирумов задержаны. Пирумову в тот же день было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемым вменяется заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить.