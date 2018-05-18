В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на 93-м километре трассы Уфа - Оренбург 17 мая произошла страшная авария с участием машины- экскаватора. 6 человек погибли.

Сообщается, что ДТП произошло в результате столкновения автомобиля Lada Largus и экскаватора-погрузчика. Как выяснилось, они ехали в попутном направлении - экскаватор двигался по крайней правой полосе и попытался съехать на обочину. В него на огромной скорости врезался «Ларгус», водитель которого не успел среагировать на маневр экскаватора.

В ДТП погибли 6 человек, все они находились в салоне легковушки. 5 человек - жители Оренбурга, в том числе и водитель, который тоже погиб. Еще одна женщина - жительница Кумертау. Водитель экскаватора, по всей видимости, серьезно не пострадал.

В результате страшного удара «Ларгус» стал практически неузнаваем, и только значок «Лады» немым укором остался висеть на фаркопе погрузчика. По предварительным данным, водитель развил чудовищно высокую скорость, если на спидометре, опять-таки, немым укором, замер показатель 120 км/ч. Это с учетом резкого торможения за несколько секунд до конца. Как сообщают СМИ, виновник аварии привлекался к ответственности за превышение скорости 12 раз.

УГИБДД по республике Башкортостан проверяет все обстоятельства этой жуткой аварии.