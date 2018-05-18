В ДНР погиб командир батальона «Пятнашка»

Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай» погиб в ДНР, сообщило в «ВКонтакте» движение «Союз добровольцев Донбасса».
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«Он погиб как герой, на своем боевом посту», — говорится в сообщении.
Приехав в Донбасс из Осетии, Мамиев воевал в подразделении «Восток». Затем он перешел в батальон «Пятнашка», где служил на одном из опасных направлений. Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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