В Донбассе число блокпостов уменьшат почти в два раза

В Донбассе уменьшат число блокпостов с действующих на данный момент 41 до 25.

Замглавы Нацполиции Константин Бушуев отметил: «На сегодняшний день на территориях двух областей пока до 30 мая полицейские будут нести службу на 41 блокпосту. Принято решение об оптимизации блокпостов и уменьшении их количества до 25. Основной их функцией будет обеспечение пропускных режимов в пределах зоны «Безопасности».

При этом он уточнил, что зона «Безопасности» — это зона, которая размещается между административно-территориальными границами Луганской и Донецкой областей и является второй линией, отделяющей зону «Безопасности» и зону «Боевых действий».

Зоной «Безопасности», прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розовка, Вовчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.