В Госдуме обсудят программу пространственного развития России

В пятницу, 18 мая, в Государственной Думе пройдёт общее собрание конгресса муниципальных образований (ОКМО).

Депутаты обсудят с членами ОКМО программу пространственного развития территорий России и роль местного самоуправления в этом процессе. В мероприятии примут участие представители советов муниципальных образований всех субъектов РФ, межрегиональных ассоциаций и союзов муниципальных образований — членов конгресса, экспертного сообщества и СМИ.

В повестку общего собрания включены отчётные вопросы о деятельности конгресса в 2017 году, утверждение сметы на текущий год. Большой блок вопросов повестки касается выборов руководства и рабочих органов конгресса: президента, вице-президента, членов президиума, ревизионной комиссии, председателей палат и комитетов.

Также среди вынесенных на обсуждение вопросов: формирование комфортной среды проживания в крупных и малых городах; использование новых мер государственной поддержки исторических поселений; внедрение цифровых технологий в муниципальную политику; роль муниципалитетов в реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года»; подготовка доклада Правительству о состоянии местного самоуправления.

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