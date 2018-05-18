В Госдуме рассказали, насколько возрастёт объём ВВП при поддержке женского бизнеса

Поддержка женской предпринимательской деятельности может увеличить объём ВВП до 5,80 трлн долларов, заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по экологической политике и охране окружающей среды Елена Серова в ходе рабочей встречи Женского клуба в Госдуме.

«По международным оценкам, более девяноста процентов социальных проектов имеет женское лицо. Поддержка женской предпринимательской деятельности может увеличить объём ВВП 5,80 трлн долларов», — сказала она.

По словам депутата, проблема экономической активности женщин сегодня поднимается на всех мировых площадках.

«Следуя мировым течениям, в Государственной Думе появился Женский клуб, объединивший женщин-парламентариев всех фракций. Мы надеемся, что организация такого сообщества сможет послужить экономическому развитию страны», — сказала Серова.

Женский клуб был организован по поручению спикера палаты Вячеслава Володина, который очень большое значение придаёт эффективности работы Думы по всем направлениям, включая гендерный вопрос.

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