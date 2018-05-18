В ГПУ сообщили подробности обстрела в Луганской области

В ночь с 17 на 18 мая село Троицкое Луганской области подверглось обстрелу. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

«В ночь с 17 на 18 мая, с 23.00 до 3 часов, в Луганской области с территории временно неподконтрольной официальным властям Украины, представители т.н. «ЛНР» из запрещенного минскими договоренностями оружия (САУ — самоходная артустановка) вели массированный обстрел села Троицкое Попаснянского района. В результате обстрела и попадания снаряда в жилой дом, где находились члены семьи, жена и ее ребенок (мальчик 2005 г.р.) от полученных ранений погибли. Мужчина и другой ребенок, которые также находились в этом доме, получили осколочные ранения», — сказано в сообщении.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что эскалация на Донбассе является частью тактики президента России Владимира Путина перед встречей в нормандском формате.

Фото: Facebook