В Израиле назвали основное условие урегулирования конфликта с Палестиной

В Израиле исключают возможность мирного разрешения конфликта с Палестиной, если Иерусалим не будет столицей еврейского государства.

Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин назвал абсурдным утверждение о том, что после переноса посольства США из Тель-Авива мирное урегулирование ближневосточного конфликта более невозможно.

В интервью «Известиям» он заявил, что отказ от переноса посольства создает у палестинской стороны иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором Израиль откажется от столицы в Иерусалиме. Он подчеркнул, что ни одно израильское правительство не пойдет на это.

Элькин подчеркнул, что перенос посольства повышает шанс на мирное урегулирование, поскольку заставляет палестинскую сторону понять, что Израиль не собирается отказываться от права на Иерусалим.